В Минфине не видят оснований для скачка курса доллара

По словам Марченко, в результате карантина отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок.

Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит предпосылок для достижения курса 30 грн за долл. и не видит инструментов, с помощью которых можно было бы повлиять на движение курса в этом направлении.

Об этом он заявил в интервью журналу «Фокус».

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По словам Марченко, с учетом карантина отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок.

Он подчеркнул, что стране нужен курс гривни, обеспечивающий макроэкономическую стабильность.

Какие прогнозы

«Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковой ситуации на рынке», - отметил Марченко.

Курс на сегодняшний день

Национальный банк Украины на пятницу, 14 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,41 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Елена Коваленко