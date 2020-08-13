В Украине дешевеет доллар: свежий курс валют

Курс доллара снизился до 27,41 гривни, тогда как курс евро вырос до 32,42 гривни.

Национальный банк Украины на пятницу, 14 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,41 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,42 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2740,83 (13 августа – 2752,66)

100 EUR – 3241,85 (13 августа – 3239,61)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,38/27,40 гривни/доллар, к евро – на уровне 32,41/32,44 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 13 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,53 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Лариса Бекета