Курс доллара снизился до 28,26 гривни, а курс евро - до 34,64 гривни.

Национальный банк Украины на среду, 30 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,26 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 34,64 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2826,05 (29 декабря – 2836,68)

100 EUR – 3463,75 (29 декабря – 3464,58)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,16/28,19 гривни/доллар, к евро – на уровне 34,52/34,55 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 29 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,37 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий