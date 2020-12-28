Курс гривни к евро ослаб до 34,65 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 29 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,37 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 34,65 грн/евро, то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 29 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,37 (28 декабря – 28,35)

100 EUR – 34,65 (28 декабря – 34,56)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,31/28,33 грн/долл., к евро – на уровне 34,58/34,61 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 28 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,35 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий