Отмечается, что Нацбанк в сентябре увеличил чистую продажу иностранной валюты.

Курс гривни в сентябре колебался в обе стороны под действием ряда причин. Спрос на иностранную валюту вырос, реагируя на сезонные факторы, но международная помощь позволила увеличить продажу валюты для компенсации дефицита.

"С целью поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке и предотвращения чрезмерных курсовых колебаний НБУ увеличил чистую продажу иностранной валюты до 3,2 млрд долларов, а также принял дополнительные меры по противодействию непроизводительному оттоку капитала", - говорится Макроэкономический и монетарный обзор НБУ.

Отмечается, что курс гривны колебался в обе стороны под влиянием рыночных факторов, но оставался почти на том же уровне, что и в августе. При этом указано, что разница между наличным и официальным курсами не превышала 1%.

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"Поступление значительных объемов международной финансовой помощи в августе дополнительно способствовало усилению способности НБУ поддерживать устойчивую ситуацию на валютном рынке", – подытожили в регуляторе.

Курс валют в Украине - пронозы эксперта

Руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль считает, что украинцев в октябре ожидает сезонное оживление валютного рынка из-за увеличения спроса и предложения. При этом курс доллара вряд ли резко изменится.

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