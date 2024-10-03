В недельном измерении курсовые изменения будут незначительными и будут происходить в рамках валютных коридоров.

В течение следующей недели и до середины октября на валютном рынке маловероятны какие-то глобальные курсовые изменения.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, сохраненная Нацбанком учетная ставка является хорошим знаком для валютного рынка, ведь "вес" гривны, несмотря на инфляцию, вызванную ростом тарифов на электроэнергию, увеличением акцизов на топливо и налоговыми изменениями, остается на достаточно высоком уровне.

Эксперт добавил, что на валютном рынке действует режим "управляемой гибкости", который сводит на нет все ажиотажные или панические проявления.

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"Другими словами, Нацбанк оставляет за собой возможность оперативного вмешательства в случае определенных угроз, связанных с нетипичным и стремительным ростом спроса на валюту. Именно поэтому мы склонны считать, что в недельном измерении курсовые изменения будут незначительными и будут происходить в рамках валютных коридоров", - сказал Лесовой.

При этом он не исключает, что день за днем курсовые показатели могут медленно двигаться вверх (с периодическим незначительным снижением). Однако не стоит ожидать резких изменений: еженедельные показатели будут подобными предыдущим нескольким неделям.

По прогнозу Лесового, характеристики валютного рынка в течение 7-13 октября будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,1-41,7 грн/долл. и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,9 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,2-0,3 грн, в банках - до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах - до 0,5 грн;

разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,05 грн за доллар, до 0,1 грн за евро, в коммерческих банках до 0,5-0,6 грн на доллар, до 0,8-1 грн на евро, в обменных пунктах до 0,6-1 грн на доллар, до 1-1,3 грн на евро;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

Лесовой отметил, что инфляция, война и озвученные курсовые прогнозы на 2025 год являются факторами курсового давления.

"Однако на рынке может сохраниться относительное спокойствие: ежедневные валютные интервенции для подавления спроса вряд ли превысят 150-180 миллионов долларов, и это является свидетельством того, что на рынке будет сохраняться удовлетворительная ситуация и глобальных перекосов в соотношении спроса и предложения не происходит. Следовательно, курсовые показатели на следующей неделе, несмотря на ежедневные "вздрагивания" то в сторону роста, то в сторону снижения, останутся прогнозируемыми", - резюмировал банкир.

Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара в банках Украины 3 октября остался на прежнем уровне - 41,55 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня остался на прежнем уровне и составляет 41,50 грн за доллар, а курс евро снизился на 15 копеек и составляет 46,10 грн за евро.

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