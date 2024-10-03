Отмечается, что НБУ скорее будет склонен к ограничению девальвации гривни.

Украинцев в октябре ожидает сезонное оживление валютного рынка из-за увеличения спроса и предложения. При этом курс доллара вряд ли резко изменится.

"Это будет отражать традиционную для этого периода времени активизацию импортеров (прежде всего электроники и потребительских товаров), а также экспортеров (в том числе аграриев)", - рассказал руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль в комментарии РБК-Украина.

При этом он заверил, что не стоит ожидать резкого изменения курса. По его словам, у НБУ сильные позиции и достаточно ресурсов, чтобы поддерживать политику управляемой гибкости при формировании курса.

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В то же время Крохмаль считает, что из-за повышенного спроса может наблюдаться медленный дрейф в сторону повышения курса доллара, но, по его мнению, валюта останется в пределах 41-42 гривни.

"Учитывая ускорение инфляции и ряд инфляционных рисков, на которые НБУ обращает внимание, регулятор скорее будет склонен к ограничению девальвации, чтобы не повышать ценовое давление в экономике", - отметил представитель банка.

В свою очередь и.о. исполнительного директора Независимой ассоциации банков Дмитрий Глинский рассказал, что курс гривны определяется исключительно способностью Нацбанка закрывать интервенциями разницу между спросом и предложением.

Курс доллара в Украине - прогнозы экспертов

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что ситуация на валютном рынке в октябре станет важной для понимания, с какими показателями завершит текущий год и с каким курсом доллара Украина войдет в 2025 год.

При этом аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца года приблизится к коридору 42-43 гривни за доллар.

В свою очередь президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас считает, что до конца 2024 года доллар может находиться в диапазоне 41,3-41,7 гривни за доллар.

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