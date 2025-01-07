Разница между наличным и официальным курсами в декабре составляла около 1%.

В декабре 2024 года чистый спрос на безналичную иностранную валюту в Украине вырос. На ситуацию повлиял рост бюджетных расходов и операции бизнеса в конце года.

"Учитывая необходимость компенсации увеличенного структурного дефицита частного сектора (преимущественно из-за сезонных факторов), а также с целью сохранения устойчивости валютного рынка, НБУ повысил объемы чистой продажи иностранной валюты до 5,3 млрд долларов", - говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за январь 2025 года.

При этом указано, что среднемесячный обменный курс гривни в декабре девальвировал на 1%, учитывая увеличение спроса на валюту. Отмечается, что разница между наличным и официальным курсами в декабре составляла около 1%.

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"Для обеспечения устойчивости валютного рынка и постепенного замедления инфляции до цели 5% НБУ в декабре повысил учетную ставку до 13,5%", - указано в отчете.

Резервы Украины - послдение новости

По состоянию на 1 декабря международные резервы Украины составляли 39,925 миллиарда долларов. По данным НБУ, в ноябре они выросли на 9,1%, что было обусловлено значительными объемами поступлений от международных партнеров и уменьшением объемов чистой продажи валюты Нацбанка на валютном рынке.

В Центре экономической стратегии отметили, что в декабре НБУ продал 5,3 миллиарда долларов из золотовалютных резервов на поддержку курса гривни, что стало рекордом за всю историю.

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