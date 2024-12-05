Рост резервов в ноябре составил 9,1%.

По состоянию на 1 декабря международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 39,925 млрд долларов.

Как сообщила пресс-служба НБУ, в ноябре они выросли на 9,1%. Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой, - уменьшением объемов чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке.

В целом динамику резервов определял ряд факторов. В частности, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга - в ноябре на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 6,7 млрд долларов (от Всемирного банка, США, Японии, Южной Кореи и от размещения валютных ОВГЗ).

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За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 433,8 млн долл. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 263,8 млн долл.

Также на динамику резервов влияли операции Нацбанка на валютном рынке Украины.

"Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2,712 млрд долл. и выкупил в резервы 4,4 млн долл. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в ноябре составила 2,7 млрд долл., что на 21% меньше, чем в октябре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5 месяцев будущего импорта.

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По состоянию на 1 ноября международные резервы Украины составляли 36,578 млрд долларов. Таким образом, в октябре они уменьшились на 6%.

Резервы в октябре сократились из-за нескольких факторов: из-за валютных интервенций НБУ, которые проводили для того, чтобы удержать курс и покрыть структурный дефицит валюты на рынке, а также из-за долговых выплат Украины в иностранной валюте.

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