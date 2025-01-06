Декабрь также был месяцем рекордных поступлений иностранной финансовой помощи.

В декабре Национальный банк продал $5,3 млрд из золотовалютных резервов на поддержку курса гривны, что стало рекордом за всю историю. Об этом сообщает Центр экономической стратегии (ЦЭС).

"За прошлый месяц Национальный банк в рамках валютных интервенций продал на рынке $5,3 млрд, а купил только $430 тыс. Такой объем продажи валюты стал абсолютным рекордом за все время, превысив как прошлые месяцы полномасштабного вторжения, так и предыдущие исторические пики во время коронакризиса ($2,4 млрд в марте 2020) и российского вторжения на востоке Украины ($3,2 млрд в октябре 2014)", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что валютные интервенции позволяют НБУ обеспечивать относительную стабильность курса: гривня девальвирует, но умеренными темпами.

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В декабре основной причиной большой продажи валюты стали рекордные месячные расходы общего фонда госбюджета - 492 млрд грн. В ЦЭС отметили:

"В предыдущем декабре 2023 года основное увеличение расходов пришлось на закупку оружия и боеприпасов, что требует большего импорта и расходов валюты. Вероятно, в этом декабре ситуация была похожей".

Декабрь также был месяцем рекордных поступлений иностранной финансовой помощи ($9,2 млрд). Благодаря этому можно ожидать, что золотовалютные резервы, которые в ноябре составляли $39,9 млрд, останутся на достаточном уровне.

Курс валют и международные резервы

Национальный банк Украины установил на вторник, 7 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,20 грн/долл., то есть гривна ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар снова обновил исторический максимум.

По состоянию на 1 декабря международные резервы Украины составляли 39,925 млрд долларов. По данным НБУ, в ноябре они выросли на 9,1%. Такая динамика была обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой - уменьшением объемов чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке.

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