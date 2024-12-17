Продать доллар можно в среднем по курсу 41,50 грн, евро - 43,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 17 декабря, вырос на 7 копеек и в среднем составляет 42,00 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,60 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,95 грн/долл., а продать доллар можно за 41,90 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,30 грн/евро, курс продажи - 44,15 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 17 декабря, составляет 106 910,30 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 452 315,99 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 17 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,74 грн/долл., что стало очередным историческим максимумом американской валюты в Украине. Таким образом, гривня ослабла на 13 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться вменяемой, а ежедневные курсовые изменения будут разнонаправленными и в целом незначительными.

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