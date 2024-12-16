Курс гривны к евро установлен на уровне 43,81 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 17 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,74 грн/долл. Таким образом, гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна также потеряла позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,81 гривен за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,77/41,79 грн/долл., евро - 43,89/43,90 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 16 декабря вырос на 10 копеек и составляет 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 44,35 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, евро - по курсу 43,35 гривни за единицу иностранной валюты.

В обменниках Киева курс доллара сегодня утром составил 41,95 гривни за доллар, что на 15 копеек выше показателя пятницы, 13 декабря, а продать доллар можно за 41,90 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 18 копеек и составляет 44,35 гривни за евро, а курс продажи - 44,20 гривни.

Вас также могут заинтересовать новости: