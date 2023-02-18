На данный момент нет каких-либо факторов, которые могли бы существенно повлиять на валюту, отметил экономист.

Курс доллара в Украине в ближайшие одну-две недели может незначительно снизиться.

Такой прогноз сделал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, отметив, что снижение будет примерно на 10-20 копеек, передает "Обозреватель".

Эксперт уверен, что на данный момент нет каких-либо факторов, которые могли бы существенно повлиять на изменение курса доллара.

Видео дня

"Например, эскалации, которые могут повлиять и создать какие-то панические настроения. Мы видим, что то давление на гривню, которое фактически началось в конце прошлого года из-за большого прилива гривны за счет бюджетных расходов, он постепенно слабеет. Соответственно, курс доллара тоже немного идет меньше. Скорее всего, эта тенденция в ближайшие неделю-две останется", - считает Паращий.

По его словам, курс доллара продолжит снижаться:

"Насколько - сказать конкретно сложно. Но точно это не будет какое-то существенное снижение. Может примерно 10-20 копеек".

Курс доллара в Украине – сколько стоил доллар 17 февраля

Напомним, в банковских обменниках Киева 17 февраля курс гривни к доллару остался на уровне предыдущего показателя - 40,00 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составил 42,60 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 5 копеек - до 39,65 грн за доллар. Курс евро к гривне снизился на 15 копеек - до 42,00 грн/евро.