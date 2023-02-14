В кассах банков котировки наличного доллара при покупке/продаже будут колебаться в пределах 39,30 - 40,65 грн/долл., отметил эксперт.

Курс доллара в Украине до 17 февраля на межбанке будет находиться в пределах уже привычного коридора Нацбанка - от 36,5686 до 36,9343 гривень, евро - в пределах от 38,83 до 39,89 гривень за евро.

Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев, отметив, что в кассах банков котировки наличного доллара при покупке/продаже будут колебаться в пределах 39,30 - 40,65 грн/долл., а по евро - от 41,50 до 43,50 грн/евро, передает Минфин.

Эксперт прогнозирует, что в обменниках финкомпаний ценники по доллару и евро будут в пределах: доллар - от 39,50 до 40,30 грн/долл., евро - от 42,10 до 43,25 грн/евро.

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"Большинство банков и обменников финкомпаний будут работать в формате "с оборота", с периодической сменой своих ценников, в зависимости от поведения пары евро/доллар на международных рынках", - отметил Козырев.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 13 февраля

Напомним, в банковских обменниках Киева 13 февраля курс гривни к доллару остался на уровне предыдущего показателя - 40,10 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 1 копейку и составил 42,90 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 10 копеек - до 39,70 грн за доллар. Курс евро к гривне также подешевел на 10 копеек - до 42,30 грн/евро.