Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,50 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего показателя – 40,00 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составляет 42,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,50 грн за долл., евро – 41,90 грн за евро.

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Курс во время войны

Из-за войны официальный курс гривни 24 февраля 2022 года был зафиксирован на уровне 29,25 грн/долл.

С 21 мая 2022 года Нацбанк отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

До полномасштабного вторжения России в Украину действовал плавающий курс гривни.

Прогнозы на ближайшее время

Директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко прогнозровал, что в течение 20-26 февраля на валютном рынке будет наблюдаться достаточно стабильная и прогнозируемая ситуация, и наличный курс доллара будет находиться в промежутке 39,5 - 41 грн/долл.

Экономист Сергей Фурса отмечал, что сейчас в Украине нет никаких предвестников, которые бы указывали на то, что доллар достигнет отметки в 50 грн/долл.

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в феврале банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень, а по евро - от 42,20 до 44,25 гривень.

Директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко прогнозировал, что курс доллара в Украине к середине февраля может упасть в цене и оказаться в пределах коридора 39,5-40 грн/долл.

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