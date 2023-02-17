Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,15 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 5 копеек – до 39,65 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне снизился на 15 копеек - до 42,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,15 грн/долл., евро – 41,00 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,65 грн.

Война в Украине и курс доллара

До полномасштабного вторжения России в Украину действовал плавающий курс гривни. Из-за войны официальный курс гривни 24 февраля 2022 года был зафиксирован на уровне 29,25 грн/долл.

С 21 мая 2022 года Нацбанк отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Что будет с курсом в ближайшее время

Директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко прогнозровал, что в течение 20-26 февраля на валютном рынке будет наблюдаться достаточно стабильная и прогнозируемая ситуация, и наличный курс доллара будет находиться в промежутке 39,5 - 41 грн/долл.

Экономист Сергей Фурса отмечал, что сейчас в Украине нет никаких предвестников, которые бы указывали на то, что доллар достигнет отметки в 50 грн/долл.

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в феврале банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень, а по евро - от 42,20 до 44,25 гривень.

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