На текущей неделе гривня к доллару начнет ослабевать, прогнозирует экономист.

Курс доллара в Украине на текущей неделе до 4 декабря будет колебаться в диапазоне 39-42 грн/долл., евро – в 40,2-41,7 грн/евро.

Такой прогноз сделал аналитик Roboforex Андрей Гойлов, отметив, что валютный рынок начинает испытывать влияние текущего кризиса в энергетике. Он негативно отразится на реальном секторе экономики, передает delo.ua.

По словам эксперта, данная ситуация приведет к росту спроса на импортные товары, что в свою очередь повысит давление на курс гривны в среднесрочной перспективе.

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В итоге на текущей неделе гривня к доллару начнет ослабевать, а евро останется в текущих пределах.

Каким будет доллар до конца года: прогнозы

Ранее глава аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий прогнозировал, что курс доллара Украины в декабре вряд ли сильно изменится. На данный момент резких изменений по американской валюте в следующем месяце не предвидится.

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько отмечала, что в декабре на валютном рынке в Украине может возникнуть дефицит наличности. На данный момент спрогнозировать, каким будет курс доллара в первый день зимы, сложно.

Также эксперты называли аспекты, которые могут сдерживать рост курса доллара в Украине в декабре.