экономист прогнозирует дефицит наличности на валютном рынке.

В декабре на валютном рынке в Украине может возникнуть дефицит наличности. На данный момент спрогнозировать, каким будет курс доллара в первый день зимы, сложно.

Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, отметив, что делать более-менее релевантный курсовой прогноз невозможно, передает 24 канал.

"В декабре, когда банки начнут массово выплачивать клиентам валюту, приобретенную "на депозит", на рынке может возникнуть дефицит наличности", – заявила она.

По ее словам, каким будет баланс всех факторов, какой будет общая ситуация в стране в декабре – сказать очень трудно:

"Отмечу лишь, что запущенные Национальным банком "депозитные" схемы приобретения валюты достаточно эффективно сдерживают спекулятивные настроения на наличном рынке: все последние попытки повышения приводили к достаточно скромному росту курса".

Курс доллара в Украине: сколько стоил доллар 26 ноября

Напомним в банковских обменниках Киева 26 ноября курс доллара к гривне сегодня подешевел на 20 копеек – до 40,30 грн/долл. Относительно евро курс гривни остался на уровне предыдущего дня – 41,25 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 10 копеек - до 39,90 грн за доллар. Курс евро к гривне также подешевел на 10 копеек – до 41,00 грн/евро.