Курс продаж будет находиться вблизи нынешних уровней: 40,0 – 40,4 гривни, отметила Золотько.

До конца текущей недели курс доллара в Украине вряд ли сильно изменится. Ситуация на валютном рынке будет сохраняться спокойной.

Такой прогноз сделала директор департамента казначейственных операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, отметив, что курс продаж до 4 декабря будет находиться вблизи нынешних уровней: 40,0 – 40,4 гривни, передает 24 канал.

Отмечается, что во второй половине недели следует ожидать постепенного роста спроса на иностранную валюту.

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"Дополнительная гривневая ликвидность, которая попадет на рынок из-за массовых выплат зарплат украинцам, даст возможность для очередной волны "игры на повышение". Так что в конце недели вероятный рост курса доллара. В конце концов, на мой взгляд, на этой неделе стоимость американской валюты на наличном рынке будет находиться в коридоре 40,0 – 40,9 гривни", – отметила эксперт.

Курс доллара в Украине: сколько стоит доллар 28 ноября

Напомним, в банковских обменниках 28 ноября курс гривни к доллару Киева укрепился на 5 копеек – до 40,35 грн/долл. Относительно евро курс гривни также укрепился на 5 копеек – до 41,25 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя – 39,90 грн за доллар. Курс евро к гривне также не изменился и составляет 41,00 грн/евро.