По мнению экономиста, ситуация будет во многом зависеть от событий на фронте и степени разрушения энергетической инфраструктуры.

Курс доллара Украины в декабре вряд ли сильно изменится. На данный момент резких изменений по американской валюте в следующем месяце не предвидится.

Как прогнозирует глава аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий, доллар в декабре будет стоить примерно столько же, как и сейчас.

"Каких-то серьезных факторов, которые бы говорили об ослаблении гривни, пока нет. Поэтому, я думаю, что так и будет – до 40 гривень".

По мнению эксперта, ситуация будет во многом зависеть от событий на фронте и степени разрушения энергетической инфраструктуры.

Курс доллара в Украине: сколько стоит доллар 24 ноября

Как сообщал УНИАН, в банковских обменниках Киева 24 ноября курс гривни к доллару остался на уровне предыдущего показателя – 40,50 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 17 копеек – до 41,20 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро - 40,40 грн за евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя – 40,00 грн/долл. Курс евро к гривне подорожал на 10 копеек – до 40,90 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро – 39,90 грн за евро.