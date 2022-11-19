По прогнозу эксперта, в первой половине декабря курс доллара может увеличиться в среднем на 3%.

Названы аспекты, которые могут сдерживать рост курса доллара в Украине в декабре.

Среди данных аспектов – сохранение учетной ставки НБУ на уровне 25% и развитие банковских программ по приобретению безналичной валюты с последующим ее размещением на депозитах, отметил директор департамента казначейства акционерного общества "Коммерческий Индустриальный Банк" Герман Марченко, передает 24 канал.

Также, по словам эксперта, сдерживать рост курса будут:

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финансовая помощь стран-партнеров Украины,

постепенное развитие экономики на освобожденных территориях,

новые победы украинской армии.

По прогнозу эксперта, в первой половине декабря курс доллара может увеличиться в среднем на 3%, то есть до отметки в 42 грн/долл.

Курс доллара в Украине: сколько стоил доллар 18 ноября

Напомним, курс наличного доллара у "ПриватБанка" подешевел на 10 копеек – 40,15 грн/долл. Курс евро подешевел на 30 копеек – до 40,80 грн/евро.

А в банковских обменниках Киева 18 ноября курс гривни к доллару не изменился и составил 40,65 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 22 копейки – до 41,28 грн/евро.