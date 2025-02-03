Продать доллар можно в среднем по курсу 41,50 грн, евро - 43,13 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 3 февраля, снизился на 10 копеек и в среднем составляет 42,10 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел сразу на 37 копеек и составляет 43,68 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,13 грн за евро.

Сколько стоит доллар в Украине в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром снизилась до 41,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,86 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,85 грн/евро, курс продажи - 43,15 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 3 февраля, составляет 95 435 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 033 860 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 3 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,73 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек. Официальный курс евро установлен на уровне 43,32 грн за один евро, то есть гривня выросла на 19 копеек.

Курс доллара в Украине не вернется к отметке 20 или 30 гривень. По словам экономиста Зиновия Сверды, в период войны курсы валют формируются по другой логике. Он также отметил, что в условиях войны должна работать стратегия обесценивания валюты вражеской страны, а не только укрепление своей.

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