Курс гривни к евро установлен на уровне 43,32 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 3 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,73 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек.

Относительно европейской валюты гривна тоже усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,32 грн за один евро, то есть гривня выросла на 19 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,65/41,71 грн/долл., евро - 43,28/43,33 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром снизилась до 41,98 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,93 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,02 грн/евро, курс продажи - 43,81 грн/евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 31 января, снизился на 10 копеек и в среднем составляет 42,20 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,68 грн за доллар.

В течение следующей недели ситуация на валютном рынке будет находиться в состоянии "ремиссии": общие курсовые колебания будут напоминать события текущей недели, а официальный курс будет колебаться в коридоре 42-42,3 грн/долл., рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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