Эксперт считает, что по завершению войны нужно обеспечить экономическую свободу и создать благоприятный инвестиционный климат.

Курс доллара в Украине не вернется к отметке 20 или 30 гривень. В период войны курсы валют формируются по другой логике.

Экономист Зиновий Свереда в эфире "Киев24" отметил, что в условиях войны должна работать стратегия обесценивания валюты вражеской страны, а не только укрепления своей.

"Нам нужно, чтобы российский рубль упал и никогда не поднялся на какие-либо уровни", - заявил эксперт.

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По его словам, курс рубля помогают удерживать страны БРИКС, которые поддерживают официальные и неофициальные торговые отношения с РФ.

"Наши западные партнеры оказывают и военную помощь, и финансовую. Это помогает удерживать ценность и покупательную способность гривни. Если взять законы экономики и пересмотреть, что было с валютами других государств после войн... К счастью, в Украине есть инфляция, но на счастье, нет девальвации", – отметил экономист.

Также он считает, что по завершению войны нужно будет обеспечить экономическую свободу и создать благоприятный инвестиционный климат для восстановления Украины.

Курс доллара в Украине - индекс Биг Мака

Издание The Economist в январе 2025 года составило рейтинг самых недооцененных валют мира - так называемый "индекс Биг Мака".

Так, Биг Мак стоит в Украине 120 гривень, а в США 5,79 доллара. Таким образом, предполагаемый обменный курс составляет 20,73 гривни за доллар. Разница между этим и фактическим обменным курсом говорит о том, что украинская валюта недооценена на 50,7%.

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