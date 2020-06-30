Эксперты спрогнозировали, что будет с курсом доллара этим летом

Аналитики практически единодушны в оценке курса доллара к гривне: 27-28 гривни/доллар к концу сентября.

Пандемия коронавируса и карантин продолжают ослаблять украинскую экономику, безработных становится больше, а средние заработки украинцев снижаются. На фоне этих тенденций эксперты спрогнозировали, что будет с курсом доллара в Украине этим летом.

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Об этом сообщает "Сегодня.ua".

"Проводя расчеты, эксперты учитывали обновленный макроэкономический прогноз Кабмина на 2020 год и исходили из того, что карантин может быть отменен после 31 июля нынешнего года, и он останется адаптивным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свой вариант развития событий представили глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский.

Аналитики практически единодушны в оценке курса доллара к гривне: 27-28 гривни/доллар к концу сентября.

"Я сохраняю девальвационные ожидания по гривне: что ее курс дойдет до 28 грн/доллар, – говорит Андрей Шевчишин. – Карантин привел к падению импорта и спроса на валюту со стороны малого и среднего бизнеса. Да и население ввиду потери доходов не спешило ее скупать. Торговые обороты валютного рынка снизились в разы, что и стабилизировало низкий курс. Но как только будет более активный выход импортеров на валютный рынок – курс пойдет вверх".

Виктор Скаршевский перечислил факторы, которые в третьем квартале будут влиять на курс, определяющийся спросом и предложением.

Эти факторы останутся такими же, как и во II квартале:

спрос упал из-за сокращения объемов импорта, его удешевления (прежде всего, энергоресурсов);

предложение упало из-за снижения экспорта и сокращения на 13,2% валютных поступлений от трудовых мигрантов;

нерезиденты хоть и выводят валюту из Украины посредством выхода из гривневых ОВГЗ, но медленно;

золотовалютных резервов Нацбанка достаточно, поэтому выплаты по внешнему долгу минимально повлияют на динамику обменного курса;

остается низкий спрос населения на валюту по причине снижения доходов.

"В третьем квартале данные тенденции сохранятся, поэтому курс будет в пределах 26,5-27,5 гривни/доллар", – подытожил Виктор Скаршевский.

Как сообщал УНИАН, курс доллара в Украине, благодаря финансовой помощи от МВФ и Евросоюза, к концу лета будет держаться на стабильном уровне.

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