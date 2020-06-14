"Все будет хорошо": эксперт дал прогноз насчет летнего курса доллара в Украине

Эксперт рассказал, что будет влиять на курс доллара этим летом.

Курс доллара в Украине, благодаря финансовой помощи от МВФ и Евросоюза, к концу лета будет держаться на стабильном уровне.

Такое мнение высказал в эфире канала "Украина 24" директор Института экспертных оценок Вячеслав Бутко. По его словам, "с долларом и евро все будет хорошо".

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"Поскольку мы получили кредит МВФ, поскольку мы получили финансовую помощь ЕС, получим от Всемирного банка - в страну придет довольно немаленькое количество валюты, а в конце лета еще добавятся серьезные экспортные поступления от аграрной продукции. Поэтому я бы не прогнозировал каких-то экстремальных колебаний в сторону снижения курса гривни", – заявил Бутко.

Как сообщал УНИАН, Украина получила первый транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой 18-месячной stand-by программы сотрудничества Украины и Фонда.

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