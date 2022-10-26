Предпосылок для падения гривни нет, отметил экономист.

В ближайшее время курс доллара в Украине существенно не изменится. На данный момент гривня остается достаточно стабильной, и каких-либо предпосылок для ее падения не наблюдается.

Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса

"Пока продолжается война, давление на гривню будет оставаться. Но прямо сейчас фундаментальных экономических причин для падения гривны нет", – отметил он.

По мнению Фурсы это стало возможным благодаря западным партнерам Украины.

"Гривня укрепляется последние две недели. Сейчас нет предпосылок для ее падения, кроме войны", – добавил экономист.

Фурса предупредил, что весь период войны курс будет довольно шатким.

Каким будет курс доллара в ближайшее время: прогнозы

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара на наличном рынке на текущей неделе будет находиться в коридоре 39,9–40,8 грн/долл.

Прогнозируя, каким будет курс доллара ближе к зиме, экономические эксперты не исключают новый виток роста спроса на наличную валюту к декабрю.

Руководители украинских предприятий по итогам третьего квартала 2022 года сделали прогноз, что в следующие 12 месяцев ожидается дальнейшее ослабление курса гривни. При этом среднее значение обменного курса будет держаться на уровне 41,93 грн/долл.

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