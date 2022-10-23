Во второй половине ноября, спрос на наличную валюту со стороны банков может вырасти, отметила эксперт.

Прогнозируя, каким будет курс доллара ближе к зиме, экономические эксперты не исключают новый виток роста спроса на наличную валюту к декабрю.

Как пишет "Фокус", в начале осени курс на наличном рынке подскочил до отметки в 45 грн/долл. Эксперты объясняли это дефицитом наличных долларов в банках. На данный момент этот фактор уже не влияет на курсовые колебания, так как наличные доллары уже есть в продаже.

"Пока проблем с наличной валютой на рынке нет. И в ближайший месяц вряд ли ее можно ожидать. Спрос на наличную валюту со стороны банков, правда, может вырасти во второй половине ноября, когда на рынок попадет больший спрос со стороны вкладчиков, покупавших валюту с размещением на депозите в августе", – отметила директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка".

"Вряд ли это сможет повлечь за собой повторение сентябрьской ситуации, хотя некоторый рост наличного курса все же вполне вероятен", – прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине

Напомним, в банковских обменниках Киева 22 октября курс гривни к доллару укрепился на 10 копеек – до 40,70 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 5 копеек и составил 39,40 грн/евро.

А курс наличного доллара у "Приватбанка" подешевел на 5 копеек – до 40,30 грн/долл. Курс евро к гривне подешевел на 20 копеек – до 38,80 грн/евро.