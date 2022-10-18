Девальвационные настроения бизнеса значительно ухудшились, сообщает НБУ.

В следующие 12 месяцев ожидается дальнейшее ослабление курса гривни. При этом среднее значение обменного курса будет держаться на уровне 41,93 грн/долл.

Такой прогноз сделали руководители украинских предприятий по итогам третьего квартала 2022 года. Соответствующий отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" опубликовал Национальный банк.

В отчете отмечается, что 67,3% опрошенных бизнесменов считают, что курс доллара в Украине за 12 месяцев перевалит за 44 гривни.

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Судя по отчету, девальвационные настроения бизнеса значительно ухудшились. Во втором квартале 2022 года бизнес ожидал курс 36,06 грн/долл, а в первом – 29,35 грн/долл.

Ухудшение курсовых ожиданий в НБУ связали июльской корректировкой официального курса гривни и фиксацией его на новом уровне.

Курс доллара в Украине: сколько стоит доллар

Напомним, 18 октября в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару ослаб на 3 копейки – до 40,93 грн/евро. Относительно евро курс гривни ослаб на 20 копеек и составляет 39,70 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня – 40,50 грн/долл. Курс евро к гривне подешевел на 10 копеек – до 39,00 грн/евро.