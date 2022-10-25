Вряд ли доллар перевалит за 40 гривень, считает экономист.

Курс доллара на наличном рынке в Украине на текущей неделе будет находиться в коридоре 39,9–40,8 грн/долл.

Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, передает 24 канал.

Отмечается, что преодолеть отметку в 40 гривень доллару будет очень сложно.

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"На безналичном рынке на прошлой неделе сохранялся тренд по медленному уменьшению дисбаланса на рынке. Чистая продажа валюты Национальным банком на межбанке сократилась до 569 миллионов долларов", – отметила эксперт.

"В общем, этот тренд остается актуальным в течение последних 4-х недель, хотя спрос продолжает преобладать над предложением иностранной валюты", – добавила Золотько.

Курс доллара в Украине: сколько стоит доллар 25 октября

Напомним, 25 октября в банковских обменниках Киева гривня к доллару укрепилась на 10 копеек – до 40,60 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составил 39,45 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро – 38,40 грн за евро.

А курс наличного доллара в "Приватбанке" подешевел на 40 копеек – до 39,90 грн/долл. При этом курс евро к гривне подорожал на 10 копеек – до 38,80 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро – 37,90 грн за евро.