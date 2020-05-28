Стоимость доллара в обменниках: курсы на сегодня

Доллар в столичных обменниках остался на уровне 27,10 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга, 28 мая, осталась на уровне предыдущего дня - 27,10 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро выросла на 15 копеек и составила 29,75 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,80 грн за доллар, евро – 29,30 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 28 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,00 грн/долл., то есть гривня третий день подряд снизилась к доллару - на этот раз на 10 копеек.

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