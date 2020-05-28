Официальный курс гривни опустился до 27 за доллар

Курс гривни к евро снизился до 29,72 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 28 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,00 грн/долл., то есть гривня третий день подряд снизилась к доллару - на этот раз на 10 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 29,72 грн/евро, то есть гривня снизилась к евро на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 среды котировки гривни к доллару установились на уровне 26,95/26,98 грн/долл., к евро – 29,68/29,71 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 27 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,90 грн/долл., то есть гривня второй день подряд снизилась к доллару - на этот раз на 3 копейки.

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