Курс гривни к евро установлен на уровне 31,34 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 26 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,71 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 31,34 грн/евро, то есть гривня ослабла на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,72/26,74 грн/долл., к евро - на уровне 31,36/31,39 грн/евро.

Курс на 25 августа:

Национальный банк Украины на среду, 25 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,67 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на конец августа:

Эксперты прогнозировали, что к концу августа доллаар перешагнет отметку в 27 грн. Аналитик компании Esperio Ян Кароль предположил, что доллар будет колебаться между 26,93-27,07 грн/дол.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов прогнозировал, что к концу августа доллар подорожает до 27 гривень.

Автор: Екатерина Жирий