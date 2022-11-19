В эти выходные обменники продолжат работать в основном в формате "с оборота", прогнозируют экономисты.

Экономические эксперты прогнозируют, что 19-20 ноября курс доллара в большинстве обменников будут колебаться в пределах коридора: прием 39,90 – 40,20 грн/долл., продажа от 40,25 до 40,80 грн/долл.

Как пишет "Минфин", в эти выходные обменники продолжат работать в основном в формате "с оборота" и будут вынуждены делать поправку на достаточно непредсказуемое поведение евро на внешних рынках.

"По евровалюте у спекулянтов будет полное раздолье, а котировки наличного евро в разных регионах Украины "пойдут" в разнобой с тенденцией к завышению курса продажи евро. Особенно в тех районах, где конкуренция между обменниками в силу разных причин достаточно низкая. В Киеве и крупных городах, где сети валютных обменников представлены шире – такой разнобой ценников будет явно меньше, но все равно тенденция попыток игры "на повышение" при продаже сохранится", – отмечается в прогнозе.

Отмечается, что 19-20 ноября, большинство обменников по евро выставят котировки евро в пределах: прием 40,20 – 40,70 гривень и продажа 40,80 – 41,40 гривень.

Курс доллара и евро в Украине: сколько стоила валюта 18 ноября

Напомним, в банковских обменниках Киева 18 ноября курс гривни к доллару не изменился и составил 40,65 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 22 копейки – до 41,28 грн/евро.

А курс наличного доллара у "ПриватБанка" подешевел на 10 копеек – 40,15 грн/долл. Курс евро подешевел на 30 копеек – до 40,80 грн/евро.