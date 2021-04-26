Банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно.

На майские праздники система электронных платежей (СЭП) Нацбанка будет работать в режиме 23/7, а банки смогут самостоятельно устанавливать график работы.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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"Приближаются майские праздники, которые в этом году приходятся на выходные дни: 1 мая - День труда, 2 мая - Пасха, 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Поэтому в соответствии с законодательством праздничными и официальными выходными днями будут 1 - 4 и 8 -10 мая", - сказано в сообщении.

"Как будут работать банки в этот период? Независимо от праздничных и нерабочих дней, система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7, и банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый банк решает самостоятельно, воспользоваться этой возможностью или нет, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства.

При этом, банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи:

1 - 4 мая - будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 5 мая 2021 года.

8 - 10 мая - будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 11 мая 2021 года.

Что этому предшествовало

23 апреля 2021 года стало известно как будут работать "Укрпошта" и "Новая почта" на майские и Пасху.

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Автор: Елена Коваленко