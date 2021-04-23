"Укрпошта" и "Новая почта" обнародовали графики работы на майские праздники и Пасху.
Об этом сообщается на сайтах компаний.
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"Укрпошта"
"Укрпошта" работает во время праздничных дней.
1, 2, 3, 9 и 10 мая предоставлять услуги будут дежурные отделения национального почтового оператора.
С графиком работы дежурных отделений можно ознакомиться здесь.
4 мая отделения "Укрпошты" работают по обычному графику.
"Новая почта"
В понедельник, 3 мая, отделения и адресная доставка будут работать по графику воскресенья. Во все остальные дни во время майских праздников компания будет работать в обычном режиме.
В воскресенье, 2 мая, отделения и адресная доставка "Новой почты" работать не будут вообще.
С графиком работы отделений в разных городах Украины можно ознакомиться здесь.
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