"Укрпошта" работает во время праздничных дней.

"Укрпошта" и "Новая почта" обнародовали графики работы на майские праздники и Пасху.

Об этом сообщается на сайтах компаний.

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"Укрпошта"

"Укрпошта" работает во время праздничных дней.

1, 2, 3, 9 и 10 мая предоставлять услуги будут дежурные отделения национального почтового оператора.

С графиком работы дежурных отделений можно ознакомиться здесь.

4 мая отделения "Укрпошты" работают по обычному графику.

"Новая почта"

В понедельник, 3 мая, отделения и адресная доставка будут работать по графику воскресенья. Во все остальные дни во время майских праздников компания будет работать в обычном режиме.

В воскресенье, 2 мая, отделения и адресная доставка "Новой почты" работать не будут вообще.

С графиком работы отделений в разных городах Украины можно ознакомиться здесь.

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Автор: Елена Коваленко