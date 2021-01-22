По словам министра, правительство получит действенный инструмент для привлечения инвестиций.

Реализация закона о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (так называемых "инвестиционных нянях") станет громадным толчком для привлечения инвестиций.

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Об этом во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, так называемые "инвестняни", станет громадным толчком для привлечения новых инвестиций, и правительство получит новый инструмент, которого не было до того для привлечения новых инвесторов", - сказал он.

Что этому предшествовало

В декабре прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, так называемый законопроект об "инвестиционных нянях".

Законом предусмотрена поддержка как украинских, так и иностранных инвесторов, реализующих проекты с объемом инвестиций от 20 миллионов евро, в сферах перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обороту табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков), добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа), транспорта, обращения с отходами, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики, образования, научной и научно-технической деятельности, искусства, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, курортно-рекреационной сферы.

Также, согласно закону, инвестор должен создать не менее 80 новых рабочих мест со средней заработной платой работников, размер которой не менее чем на 15% превышает размер заработной платы по соответствующему виду деятельности в регионе, где планируется к реализации проект.

Такие инвесторы получают прямой договор с правительством и пакет стимулов. Так, государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме налоговых и таможенных льгот или обеспечения объектами смежной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Важно отметить, что общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от планового объема инвестиций по проекту.

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Автор: Дмитрий Шварц