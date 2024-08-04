Украинская валюта недооценена на 49,5%.

Украинская гривна оказалась на восьмом месте с конца в рейтинге самых недооцененных валют. Ее недооценили почти на 50%.

Издание The Economist опубликовало данные рейтинга за июль 2024 года, согласно которым, стоимость бургера Биг Мак в Украине составляет 118 гривен, а в США он стоит 5,69 доллара. Таким образом, украинская валюта недооценена на 49,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,05 грн/доллар.

Отмечается, что по курсу покупательной способности курс гривни должен быть на уровне 20,74 грн/доллар.

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Кроме того, среди наиболее недооцененных валют оказались денежные единицы Тайваня, Индонезии, Египта, Индии, ЮАР, Филиппин и Малайзии.

А вот среди переоцененных валют швейцарский франк (на 41,8%), уругвайский песо (на 24,3%), норвежская крона (на 18,9%), аргентинский песо (на 15,0%), евро (на 6,5%) и британский фунт (на 3,6%).

Справка УНИАН. Индекс Биг Мака изобретен The Economist в 1986 году. Он основан на теории паритета покупательной способности и используется как шуточный показатель стоимости валюты.

Украина в рейтингах - последние новости

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с CC до C (дефолт неизбежен).

Позже ведущее международное агентство S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг Украины до уровня "SD" из-за просроченного купонного платежа на фоне реструктуризации долга.

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