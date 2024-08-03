Украинское правительство с началом августа не осуществило купонный платеж по еврооблигациям 2026 года.

Ведущее международное агентство S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг Украины до уровня "SD" из-за просроченного купонного платежа на фоне реструктуризации долга. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Мы понизили наши долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте (РДЭ) Украины до "SD/SD" (выборочный дефолт) с "CC/C" и рейтинги выпуска суверенных еврооблигаций 2026 года до "D" (дефолт) с "CC". Мы также подтвердили рейтинг "СС" остальным выпускам приоритетных необеспеченных облигаций Украины в иностранной валюте", – говорится в заявлении.

В S&P подчеркнули, что знают о намерении Украины начать официальную реструктуризацию некоторых еврооблигаций через предложение обмена. Также украинское правительство решило приостановить выплаты по соответствующим облигациям до начала реструктуризации. С этой целью Киев с началом августа не осуществил купонный платеж по еврооблигациям 2026 года. Агентство не ожидает, что платеж будет осуществлен в течение предусмотренного договором льготного периода в 10 рабочих дней.

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Негативный сценарий предусматривает снижение рейтинга РДЭ, если S&P увидит признаки того, что деноминированные в гривне обязательства могут пострадать от невыплат или реструктуризации. В то же время ожидается повышение долгосрочного рейтинга Украины в иностранной валюте после завершения ожидаемого обмена долговых обязательств.

Отмечается, что стабильный прогноз по долгосрочному рейтингу РДЭ отражает баланс между значительным фискальным давлением и стимулами правительства обслуживать деноминированный в гривне долг во избежание проблем для отечественных банков.

S&P Global Ratings отмечает высокую степень неопределенности относительно масштабов, результатов и последствий российско-украинской войны. Независимо от продолжительности военных действий, соответствующие риски, вероятно, будут оставаться на месте еще некоторое время.

Стоит отметить, что S&P – одно из трех основных кредитных рейтинговых агентств наряду с Moody's и Fitch.

Долговые обязательства Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с CC до C (дефолт неизбежен) после ее соглашения с кредиторами о реструктуризации долга на более 20 миллиардов долларов.

Ранее УНИАН писал, что Украина объявила об успешном достижении принципиальных договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций, что является важным этапом процесса реструктуризации долга.

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