Платежи по госдолгу в 2021 году составят 600 миллиардов гривень - Минфин

В следующем году правительство планирует сократить дефицит госбюджета.

Платежи по погашению и обслуживанию государственного долга Украины в 2021 году ориентировочно составят около 600 млрд грн.

Об этом сообщил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр финансов Сергей Марченко.

"У нас дефицит государственного бюджета в этом году 7,5% валового внутреннего продукта. В следующем году мы планируем этот дефицит сократить. На сегодняшний момент единственное, что могу сказать, что прогнозные платежи по государственному долгу в следующем году будут составлять ориентировочно 600 млрд грн", - сказал он.

Как добавил премьер-министр Денис Шмыгаль, в Кабинете министров уверены в том, что выполнят все обязательства государства перед социальной сферой, медицинскими работниками и работниками сферы образования.

Читайте такжеГосдолг Украины в этом году превысит 65% ВВП – прогноз МВФ

"Мы четко учли возможности этого года по повышению минимальной заработной платы с 1 сентября до 5000 грн. И мы четко понимаем, как будем планировать и выполнять бюджет следующего года, в том числе, по погашению международных и внутренних долговых обязательства, а особенно – по выполнению социальных функций государства перед гражданами Украины", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины за май этого года в эквиваленте в национальной валюте вырос на 0,59% - до 2,209 трлн грн, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 0,83% - до 82,12 млрд долл.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram