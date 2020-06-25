Госдолг Украины в мае превысил $82 миллиарда

В гривневом эквиваленте госдолг за этот период вырос до 2,209 триллиона гривень.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за май этого года в эквиваленте в национальной валюте вырос на 0,59% - до 2,209 триллиона гривень, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 0,83% - до 82,12 миллиарда долларов.

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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Отмечается, что колебания на валютном рынке в мае были минимальными, соответственно, их влияние на состояние государственного долга было незначительным. По данным НБУ, гривня по отношению к доллару США укрепилась на 0,3%.

"Активность инвесторов на внутреннем рынке капитала восстанавливается. В мае Министерство финансов успешно провело все четыре запланированных аукциона по размещению ОВГЗ, по итогам которых в государственный бюджет было привлечено 51,6 миллиарда гривень. По результатам аукционов в мае был привлечен рекордный объем финансовых ресурсов в национальной валюте - 41,8 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что на фоне роста спроса и стабилизации экономической ситуации средневзвешенная доходность по ОВГЗ уменьшилась, в том числе по трехмесячным ОВГЗ - с 11,26% в начале мая до 10,19% на конец месяца. Уменьшение ставок по шестимесячным ОВГЗ составило 95 базисных пунктов - до 10,33% годовых.

В отчетном периоде инвесторам лишь однажды предлагались номинированные в иностранной валюте облигации. По итогам аукциона, который состоялся 19 мая, от размещения шестимесячных облигаций было привлечено 368,8 миллиона долларов США (эквивалент 9,8 миллиарда гривень).

Сообщается, что в мае Министерство финансов погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США. Общая сумма платежа составила более 1 миллиарда долларов.

"Благодаря проведенному в 2017 году репрофайлингу ОВГЗ, находящихся в портфеле Национального банка, на ОВГЗ, привязанные к инфляции, Минфин существенно экономит на обслуживании этих ОВГЗ. Так, ставка купона по облигациям, находящимся в портфеле НБУ на общую сумму 145,2 миллиарда гривень, в отчетном периоде составила 4,5% годовых, по сравнению со ставкой 12,6%, которая была до репрофайлинга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за отчетный период расходы на погашение государственного долга составляли 43,2 миллиарда гривень, а на обслуживание - 12,7 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 миллиарда долларов, или на 7,7%, до 84,36 миллиарда долларов.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 миллиарда гривень, или на 7,8%, - до 1,998 триллиона гривень.

На начало текущего года отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составило 50%.

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