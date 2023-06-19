После окончания войны часть долга могут простить, остальное оплатит Россия.

Государственный долг Украины может быть погашен за счет репараций от России. Об этом в эфире телемарафона заявил внештатный советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Долги мы сможем перекрывать частью того, что отберем у России. Не мы виноваты – они виноваты в этих долгах, которые мы наделали, и они их должны оплатить потом", – заявил он.

По словам Устенко, сейчас на Западе заморожены российские активы, которые совокупно в несколько раз превышают размер украинского госдолга.

"У нашего агрессора арестовано $350 млрд золотовалютных резервов и $150 млрд номенклатуры, то есть полтриллиона долларов. А долгов у нас – в разы, если не в десятки раз меньше. Часть их можно использовать", – считает советник.

Устенко отметил, что нынешний госдолг не является для Украины основной проблемой. Советник выразил уверенность, что по окончании войны состоится конференция кредиторов, на которой может быть принято решение о реструктуризации долга и о том, нужно ли его погашать полностью.

Ситуация в украинской экономике – последние новости

Сегодня государственный бюджет Украины получил деньги от Всемирного банка в размере 63 млн евро. Эти средства должны пойти на зарплаты чиновников и педагогов. Срок погашения кредита составляет 10 лет, с 4-летним льготным периодом.

ООН планирует собрать 1 миллиард долларов, который затем направят на восстановление Украины в рамках Программы развития ООН. Во время встречи с руководством ПРООН премьер Денис Шмыгаль отметил, что нашему государству в первую очередь требуется быстрое восстановление и гуманитарное разминирование.

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