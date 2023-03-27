По состоянию на 28 февраля 2023 г. государственный и гарантированный госдолг Украины составил 4 242,16 млрд гривень или $116,01 млрд.

За месяц сумма госдолга Украины сократилась более чем на полмиллиарда долларов.

Как сообщает Министерство финансов, на валютные счета Украины в феврале поступило $2,4 млрд.

Из этой суммы $2,1 млрд получено от Всемирного банка, в том числе $1,2 млрд - от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка); $330 млн - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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По состоянию на 28 февраля 2023 г. государственный и гарантированный госдолг Украины составил 4 242,16 млрд гривень или $116,01 млрд.

В феврале сумма долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 21,62 млрд гривень и в долларовом эквиваленте на $0,59 млрд.

Дефицит госбюджета в основном финансировался за счет грантов так как в феврале Украина не получала больших кредитов.

Война и ситуация с госдолгом

Государственный долг Украины в течение 2022 года вырос на 13 млрд долларов – до 111 млрд долларов.

Значительная финансовая международная поддержка в объеме 38,5 млрд долларов в течение 2022 года позволила незначительно увеличивать государственный долг.

В 2022 году Украина погасила 448,6 млрд грн государственного долга. Платежи по обслуживанию госдолга составили 156,5 млрд грн.

По состоянию на начало 2023 года года госдолг составлял 111 млрд долларов, он увеличился по сравнению с позапрошлым годом на 13 млрд долларов.

В 2023 году Украина должна погасить 658,4 млрд грн государственного внутреннего и внешнего долга. Пик выплат по госдолгу приходится на май – 102,5 млрд грн. Также крупные выплаты намечены на июнь – 89,9 млрд грн и ноябрь – 84 млрд грн.

Согласно структуре выплат 536 млрд грн будет потрачено на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга, 122,3 млрд грн – государственного внешнего долга.

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