Премьер-министр Украины и глава Программы развития ООН обсудили, что нужно нашему государству для быстрого восстановления и гуманитарного разминирования.

Программа развития ООН совместно с партнерами аккумулирует 1 миллиард долларов. Средства будут направлены на восстановление Украины.

Об этом сообщил глава ПРООН Ахим Штайнер во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Как рассказал Шмыгаль, они обсудили, что нужно нашему государству для быстрого восстановления и гуманитарного разминирования.

Также стороны затронули вопрос поддержки релокированных предприятий и бизнесменов, которые потеряли свой бизнес во время войны, и хотят начать его с нуля.

"ПРООН готова помочь в этих вопросах. В частности, готовятся инициативы по обучению и переквалификации предпринимателей, развитие потенциально экспортных производств. Также ПРООН поддержит восстановление энергетической инфраструктуры", - сказал Шмыгаль.

Глава украинского правительства поблагодарил ПРООН за помощь, оказанную за время полномасштабной войны, а также за содействие в реализации неотложных приоритетов в восстановлении Украины.

Восстановление Украины - новости

Как сообщал УНИАН, в ООН оценили стоимость восстановления украинской инфраструктуры, которая была повреждена или разрушена в результате вторжения России в Украину, по меньшей мере в 411 миллиардов долларов.

Известно, что программа развития ООН и Европейской инвестиционный банк в 2023 году выделят на восстановление социальной инфраструктуры Одесской области 1,5 млрд евро. Эти средства предназначены для реализации 13 проектов: 11 уже согласовано, подтверждение двух пока ожидается.

Также, правительство Японии выделило 95 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры Украины. Средства будут направлены программе развития ООН в рамках партнерского соглашения.

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