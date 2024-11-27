По словам президента, сегодня он обсудил с главой правительства и представителями ВР основные параметры бюджета на следующий год.

Закон о государственном бюджете на 2025 год будет подписан 28 ноября. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он отметил, что провел сегодня совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем, министром финансов Украины Сергеем Марченко и представителями Верховной Рады Украины.

"Обсудили основные параметры государственного бюджета на следующий год, нашу финансовую готовность и на этот декабрь, и на следующий год. И договорились, что завтра я подпишу закон о государственном бюджете на следующий год - сразу после того, как закон поступит из Верховной Рады. Главное - все финансовые потребности Украины на ближайшее время и на следующий год гарантированы", - подчеркнул Зеленский.

Также он сообщил, что сегодня вечером разговаривал с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Вчера состоялась встреча нашего Совета Украина - НАТО из-за применения Россией новой баллистической ракеты. И сегодня с Марком мы обсудили имеющиеся возможности реагирования - необходимого усиления ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нам нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть у партнеров. И очень важно: решение саммита НАТО в Вашингтоне по ПВО и по другим поставкам для фронта до сих пор не реализованы полностью, мы очень ожидаем этого, и это значительно влияет на мотивацию, на моральное состояние наших людей", - сказал Зеленский.

По его словам, недавнее разрешение по дальнобойным ударам по военным объектам в России помогло.

"Но давление на Россию надо поддерживать и увеличивать на разных уровнях, чтобы Россия чувствовала, что такое война", - подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что речь шла о контактах с партнерами, скоординированной работе ради выполнения того, о чем договаривались и ради нужного дополнительного усиления - и военного, и политического.

"В частности, ради приглашения Украины в НАТО - это стратегический политический шаг - приглашение, которого наши люди точно заслуживают и которое действительно может помочь", - отметил Зеленский.

Президент Украины в обращении отметил, что наиболее горячими остаются на фронте Донецкие направления, прежде всего это Кураховское, где больше всего боев, наиболее жестокие штурмы, а также Покровское и Купянское.

Государственный бюджет на 2025 год - последние новости

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что законы о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в Налоговый кодекс будут подписаны уже в ближайшие дни и вступят в силу с 1 декабря. По его словам, это является одним из ключевых требований наших кредиторов, МВФ.

В свою очередь народный депутат Максим Ткаченко заявил, что на выплаты для внутренне перемещенных лиц в госбюджете Украины на 2025 год заложено примерно 48,6 млрд гривен. По его словам, скоро ВПЛ смогут получать еще один новый вид помощи.

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