За факт проживания в Зоне ЧАЭС Украина платила пенсионерам дополнительные 2,3 тысячи гривен.

В государственном бюджете на следующий год отменят специальную доплату к пенсии большинству тех, кто проживает в зоне отселения вокруг Чернобыльской АЭС. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на доработанный проект бюджета.

Так называемая "чернобыльская пенсия" до сих пор выплачивалась неработающим пенсионерам, которые постоянно проживают в зоне отселения. Однако теперь дополнительные деньги получат не все "поселенцы", а исключительно те, кто продолжали жить или работать в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год и теперь снова вернулся на эту территорию.

По подсчетам народного депутата Роксоланы Пидласой, "цена вопроса" в данном случае составляет около 15 млрд грн. Доплата за проживание на указанных территориях в следующем году составит 2361 гривну.

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Бюджет Украины на следующий год

Как писал УНИАН, обещанную доплату в тысячу гривен на самом деле получат не все учителя. Министр образования Оксен Лисовой говорит, что решение правительства не распространяется на педагогов дошкольного и внешкольного образования, а также преподавателей учреждений профтехобразования и колледжей.

Также мы рассказывали, что государственный бюджет на следующий год составлен с предположением, что западные партнеры продолжат покрывать всю гражданскую часть бюджетных расходов. Если финансовая помощь остановится, финансировать эти расходы будет нечем, заявила нардеп Нина Южанина.

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