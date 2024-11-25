Отмечается, что ежегодно сумма выплат вынужденным переселенцам только сокращается.

На выплаты для внутренне перемещенных лиц в государственном бюджете Украины на 2025 год предусмотрено около 48,6 миллиарда гривен. Вскоре ВПЛ смогут получать еще один новый вид помощи.

"На следующий год заложено около 48,6 млрд грн на выплаты ВПЛ, речь идет о пособии на жительство, о котором мы уже говорили. В 2022-м эта сумма была около 73 млрд грн, в 2023-м – 57 млрд. грн. Как видим, каждый год, к сожалению, она уменьшается", - рассказал народный депутат, член Комитета ВР по правам человека Максим Ткаченко в интервью "Укринформу".

При этом политик опасается, что из-за нехватки средств могут появиться новые критерии и требования от Министерства социальной политики для выплаты помощи ВПЛ, чтобы уменьшить число получателей этой помощи

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"С марта выплат были лишены две третьих вынужденных переселенцев, то есть более 60%. И это грубо противоречит заявлению Президента о сохранении выплат ВПЛ в 2024 году. Уверен: именно из-за лишения выплат на проживание многие ВПЛ приняли непростое решение и вернулись домой - на прифронтовую территорию и даже в оккупацию", - считает нардеп.

Кроме того, Ткаченко рассказал, что вскоре ВПЛ смогут получать еще один новый вид помощи - субсидии на аренду жилья.

"На реализацию этого экспериментального проекта в бюджете предусмотрено около 4 миллиардов гривен. Министерство социальной политики уверяет, что все будет организовано эффективно и быстро, а оформление субсидии для ВПЛ на аренду жилья начнется с середины января 2025 года", - отметил политик.

По его словам, право на такую субсидию будут иметь семьи переселенцев, которые тратят более 30% общих доходов на аренду, а если доходы семьи не превышают 5 840 гривен на одного человека, то помощь будет покрывать большую часть стоимости аренды.

При этом он указал, что субсидии будет назначать Пенсионным фондом, поэтому там необходимо будет зарегистрировать договор аренды.

"Кстати, эту льготу можно будет получать параллельно с субсидией на жилищно-коммунальные услуги. Однако многие переселенцы сомневаются в успешности этой инициативы. Они боятся, что владельцы жилья не будут готовы предоставлять официальные договоры аренды Пенсионному фонду, чтобы не "светить" дополнительные источники дохода, не платить налоги и прочее", - подытожил Ткаченко.

Помощь для ВПЛ - послдение новости

В ноябре премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для переселенцев в Украине с середины января 2025 года запустят программу субсидий на съемное жилье. Этой опцией смогут воспользоваться семьи, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов.

Минсоцполитики ввело ряд услуг для поддержки внутренне перемещенных лиц, в частности, субсидию на аренду жилья для ВПЛ, расширение сервиса "муниципальной няни" и поддержанное проживание для пожилых людей.

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