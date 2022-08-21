На данный момент решение об отмене ввозной пошлины на весь украинский экспорт в Евросоюз действует на один год.

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС может увеличить срок отмены ввозной пошлины на весь украинский экспорт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маасикас сказал на пресс-конференции, посвященной началу Всеукраинской коммуникационной кампании "Вместе мы - Европа".

По его словам, все торговые тарифы и квоты для экспорта украинских товаров в Евросоюз были отменены сроком на один год.

"Это может быть продолжено", - сказал Маасикас.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Совет Европейского Союза принял постановление, которое разрешает временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении некоторых украинских товаров.

"Это означает, что в течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будет уплачиваться. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины", - говорилось в сообщении Совета ЕС.

В Совете ЕС добавили, что решение будет действовать в течение одного года и приостановит, в частности, все те тарифы согласно разделу IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которое устанавливает глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли.

"Приостановка охватывает, в частности, промышленную продукцию, фрукты и овощи, а также сельскохозяйственную продукцию и переработанную сельскохозяйственную продукцию, что подлежат тарифным квотам", - говорилось в сообщении.

Также приостанавливается взыскание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины и применение общих правил импорта в отношении импорта из Украины.