Сегодня, 4 июня, вступило в силу решение Европейского союза об отмене пошлин на украинские товары сроком на год.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Теперь на год приостанавливаются все антидемпинговые пошлины на импорт товаров происхождением из Украины и применение глобальных защитных мер в отношении украинских товаров.
Тарифы, прописанные в Соглашении, будут временно приостановлены. Речь идет о пошлинах для промышленной продукции, приостановке применения системы входных цен для фруктов и овощей и всех тарифных квот для сельскохозяйственной продукции.
Украина будет соблюдать европейские правила по происхождению товаров и соответствующих процедур в рамках Соглашения об ассоциации, будет воздерживаться от любых новых ограничений на импорт из ЕС, и будет обеспечивать уважение к демократическим принципам, правам человека и основным свободам, верховенству права, борьба с коррупцией.
Война в Украине и отмена пошлин на экспорт:
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины.
27 апреля Европейская комиссия предложила приостановить на год действие всех импортных пошлин на весь украинский экспорт в Европейский Союз.
3 июня ЕС официально отменил на год все пошлины и сборы с украинского экспорта.
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