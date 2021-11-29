Плата процентов на остаток личных средств на картах будет составлять 3% годовых в гривне.

С 1 декабря 2021 года monobank уменьшит кешбэка на 25%.

Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский в Telegram.

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По словам Гороховского, данное решение связано с тем, что международные платежные системы Visa и Mastercard с 26 ноября снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий интерчейндж в Украине до уровня 1,2%.

"Эту битву за клиентов мы проиграли… Мне очень жаль, что это происходит. И я искренне надеюсь, что от этого выиграет хоть кто-то, кроме крупных торговых сетей", — заявил Гороховский.

Интерчейндж:

Интерчейндж - это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились.

Украинский бизнес ранее просил Верховную Раду согласовать украинское законодательство с нормами Европейского Союза в сфере снижения тарифов за расчеты платежными картами, поддерживая законопроект №4364 в части снижения ставок эквайринга и интерчейндж.

30 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о платежных услугах №4364, призванный урегулировать платежный рынок в Украине и привести законодательство Украины в соответствие с законодательством ЕС.

С 26 ноября 2021 года компания Mastercard ввела в действие новые уменьшенные размеры межбанковских ставок (интерчейндж) в Украине в соответствии с решением Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Monobank и новые услуги:

16 сентября 2021 года стало известно о том, что клиенты monobank, которые не хотят показывать баланс своей карты при отправке квитанций третьим лицам, смогут скрыть сумму, находящуюся на счету.

Ранее клиентам monobank был презентован режим "Инкогнито", который дает пользователям возможность при использовании карты в общественном месте, скрыть от посторонних глаз баланс и сумму транзакции.

28 сентября 2021 года появилась информация о том, что клиенты monobank в ближайшее время смогут пользоваться банкоматами mono.

Monobank и пандемия:

В апреле 2020 года сооснователь первого в Украине банка без отделений monobank Михаил Рогальский рассказал о том, как изменились потребительские предпочтения украинцев после введения карантина.

Автор: Елена Коваленко